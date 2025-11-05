iSport.ua
Русский Українська
Футбол

"Хотим показать реакцию": Туран ответил, чего ждет от матча с Брейдабликом

Главный тренер Шахтера озвучил задачи команды на поединок с исландским соперником.
5 ноября, 23:44       Автор: Игорь Мищук
Арда Туран / Getty Images
Арда Туран / Getty Images

Главный тренер Шахтера Арда Туран высказался о предстоящем матче третьего тура основного этапа Лиги конференций против исландского Брейдаблика.

Наставник "горняков" выразил надежду, что команда сможет реабилитироваться после предыдущего поражения от Легии.

Читай также: "Футбол - игра непредсказуемая": Шовковский высказался о матче против Зриньски

"В прошлом матче Лиги конференций мы потерпели поражение от Легии и теперь хотим показать реакцию после той игры. Завтра выйдем на поле, чтобы продемонстрировать свой лучший уровень. Кое-кто из наших футболистов - это будущее Шахтера, поэтому я с нетерпением ожидаю завтрашнего противостояния, чтобы увидеть уровень игры и команду. Будем стараться добавлять и действовать уверенно в поле. Стремимся одержать победу, ведь Лига конференций также одна из наших главных целей. Попробуем передать этот положительный пыл на поле завтра.

Конечно, наша мечта - войти в первую восьмерку, но в футболе возможно все. Если нам придется сыграть дополнительный раунд, то есть плей-офф, я верю, что мы сможем пройти дальше. Но, конечно, главная цель - завершить турнир в первой восьмерке.

Я всегда был откровенным человеком, и, конечно, завтра будет сложно иметь ту же мотивацию, которую мы имели в противостоянии с Динамо, ведь это совсем другая игра. Надеюсь, мы сохраним тот же уровень мотивации, но мои игроки должны завтра проявить уважение к футболу. После поражения любая команда может показать реакцию, но большие команды способны ее демонстрировать и после больших побед.

Так что матч с Динамо был хорошим, но завтра нам нужно показать такой же уровень концентрации и игры - и это станет настоящим испытанием для моих игроков с точки зрения их футбольного поведения. В футболе можно выиграть, можно и проиграть, но важно, как ты играешь, и именно это завтра станет проверкой для моих футболистов", - цитирует Турана официальный сайт Шахтера.

Матч Шахтер - Брейдаблик состоится в четверг, 6 ноября в польском Кракове и начнется в 19:45 по киевскому времени.

Напомним, на ISPORT доступно расписание и результаты матчей Лиги конференций.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер Арда Туран

Статьи по теме

Ризнык провел юбиленый сухой матч Ризнык провел юбиленый сухой матч
"Скину видео Срне, пусть выберет лучший": Бондаренко оценил свой гол Брейдаблику "Скину видео Срне, пусть выберет лучший": Бондаренко оценил свой гол Брейдаблику
Шахтер - Брейдаблик: видео голов матча Лиги конференций Шахтер - Брейдаблик: видео голов матча Лиги конференций
Шахтер уверенно победил Брейдаблик Шахтер уверенно победил Брейдаблик

Видео

Прорвало по полной: Динамо пофеерило в матче со Зриньски - видео голов
Прорвало по полной: Динамо пофеерило в матче со Зриньски - видео голов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина осталась лучшей среди украинок, персональный рекорд Алейниковой и взлет Снигур
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сбросил Алькараса с вершины, Сачко сохранил статус первой ракетки Украины
просмотров
Футбол сегодня: новый тур УПЛ стартует двумя матчами
просмотров
УПЛ: Эпицентр примет Оболонь, Кудровка сыграет с Колосом
просмотров

Последние новости

Европа16:13
Реал и Бавария борются за ключевого защитника Ливерпуля
Теннис15:43
Разговор за завтраком. Что сказал бывший топ-игрок тренеру Костюк
Другое15:16
Украина триумфально выступила на чемпионате мира по джиу-джитсу
Сборные14:49
Сборная Великобритании возвращается в международный баскетбол
Футзал14:45
Экстра-лига по футзалу: ХИТ разгромил Авалон, Ураган против Любарта
ЧМ-202614:21
Луис де ла Фуэнте огласил заявку Испании на квалификацию ЧМ
ЧМ-202614:02
Бражко и Батагов не приедут в сборную, им нашли замены
Формула 113:34
Пилот Феррари рассказал о своём прогрессе после летней паузы.
Лига конференций13:32
Бондаренко: Не очень рассчитывал забить такой гол
Украина13:06
Ризнык провел юбиленый сухой матч
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK