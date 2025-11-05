"Хотим показать реакцию": Туран ответил, чего ждет от матча с Брейдабликом

Главный тренер Шахтера Арда Туран высказался о предстоящем матче третьего тура основного этапа Лиги конференций против исландского Брейдаблика.

Наставник "горняков" выразил надежду, что команда сможет реабилитироваться после предыдущего поражения от Легии.

"В прошлом матче Лиги конференций мы потерпели поражение от Легии и теперь хотим показать реакцию после той игры. Завтра выйдем на поле, чтобы продемонстрировать свой лучший уровень. Кое-кто из наших футболистов - это будущее Шахтера, поэтому я с нетерпением ожидаю завтрашнего противостояния, чтобы увидеть уровень игры и команду. Будем стараться добавлять и действовать уверенно в поле. Стремимся одержать победу, ведь Лига конференций также одна из наших главных целей. Попробуем передать этот положительный пыл на поле завтра.

Конечно, наша мечта - войти в первую восьмерку, но в футболе возможно все. Если нам придется сыграть дополнительный раунд, то есть плей-офф, я верю, что мы сможем пройти дальше. Но, конечно, главная цель - завершить турнир в первой восьмерке.

Я всегда был откровенным человеком, и, конечно, завтра будет сложно иметь ту же мотивацию, которую мы имели в противостоянии с Динамо, ведь это совсем другая игра. Надеюсь, мы сохраним тот же уровень мотивации, но мои игроки должны завтра проявить уважение к футболу. После поражения любая команда может показать реакцию, но большие команды способны ее демонстрировать и после больших побед.

Так что матч с Динамо был хорошим, но завтра нам нужно показать такой же уровень концентрации и игры - и это станет настоящим испытанием для моих игроков с точки зрения их футбольного поведения. В футболе можно выиграть, можно и проиграть, но важно, как ты играешь, и именно это завтра станет проверкой для моих футболистов", - цитирует Турана официальный сайт Шахтера.

Матч Шахтер - Брейдаблик состоится в четверг, 6 ноября в польском Кракове и начнется в 19:45 по киевскому времени.

