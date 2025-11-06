iSport.ua
Шахтер - Брейдаблик: прогноз на матч Лиги конференций

Узнай на ISPORT.ua, кто может победить в еврокубковом поединке между украинской и исландской командами.
Вчера, 12:33       Автор: Андрей Безуглый
Шахтер / shakhtar.com
В четверг, 6 ноября, Шахтер встретится с исландским Брейдабликом в рамках третьего тура Лиги конференций.

В предыдущих двух матчах "горняки" обыграли Абердин, а затем проиграли Легии. Сейчас донецкий клуб занимает 17-ю строчку с тремя очками.

Стартовый свисток встречи должен прозвучать в 19:45 по киевскому времени.

Коэффициенты на матч Лиги конференций Шахтер - Брейдаблик

В предстоящем матче эксперты считают, что больше шансов на победу будет именно у донецкого клуба.

Прогноз букмекеров на матч Динамо - Зрински

  • Победа Шахтера - 1,18
  • Ничья - 4,06
  • Победа Брейдаблика - 13,62

Самым вероятным счетом матча букмекеры считают победу Шахтера 2:0.

Также на ISPORT доступен прогноз на матч Динамо - Зрински.

 

Статьи по теме

Ризнык провел юбиленый сухой матч Ризнык провел юбиленый сухой матч
"Скину видео Срне, пусть выберет лучший": Бондаренко оценил свой гол Брейдаблику "Скину видео Срне, пусть выберет лучший": Бондаренко оценил свой гол Брейдаблику
Шахтер - Брейдаблик: видео голов матча Лиги конференций Шахтер - Брейдаблик: видео голов матча Лиги конференций
Шахтер уверенно победил Брейдаблик Шахтер уверенно победил Брейдаблик

