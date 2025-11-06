Шахтер - Брейдаблик: прогноз на матч Лиги конференций

Узнай на ISPORT.ua, кто может победить в еврокубковом поединке между украинской и исландской командами.

В четверг, 6 ноября, Шахтер встретится с исландским Брейдабликом в рамках третьего тура Лиги конференций.

В предыдущих двух матчах "горняки" обыграли Абердин, а затем проиграли Легии. Сейчас донецкий клуб занимает 17-ю строчку с тремя очками.

Стартовый свисток встречи должен прозвучать в 19:45 по киевскому времени.

Коэффициенты на матч Лиги конференций Шахтер - Брейдаблик

В предстоящем матче эксперты считают, что больше шансов на победу будет именно у донецкого клуба.

Прогноз букмекеров на матч Динамо - Зрински

Победа Шахтера - 1,18

- 1,18 Ничья - 4,06

- 4,06 Победа Брейдаблика - 13,62

Самым вероятным счетом матча букмекеры считают победу Шахтера 2:0.

Также на ISPORT доступен прогноз на матч Динамо - Зрински.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!