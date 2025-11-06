Шахтер - Брейдаблик: прогноз на матч Лиги конференций
Узнай на ISPORT.ua, кто может победить в еврокубковом поединке между украинской и исландской командами.
В четверг, 6 ноября, Шахтер встретится с исландским Брейдабликом в рамках третьего тура Лиги конференций.
В предыдущих двух матчах "горняки" обыграли Абердин, а затем проиграли Легии. Сейчас донецкий клуб занимает 17-ю строчку с тремя очками.
Стартовый свисток встречи должен прозвучать в 19:45 по киевскому времени.
Коэффициенты на матч Лиги конференций Шахтер - Брейдаблик
В предстоящем матче эксперты считают, что больше шансов на победу будет именно у донецкого клуба.
Прогноз букмекеров на матч Динамо - Зрински
- Победа Шахтера - 1,18
- Ничья - 4,06
- Победа Брейдаблика - 13,62
Самым вероятным счетом матча букмекеры считают победу Шахтера 2:0.
