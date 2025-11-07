Шовковский: Мы не имеем права допускать эти ошибки

Накануне Динамо Киев добыло первую победу в рамках Лиги конференций, обыграв боснийский Зрински Мостар. Главный тренер киевлян Александр Шовковский поделился мнением о матче.

"В первую очередь поздравляю всех болельщиков с важной победой", - начал Шовковский.

Тренер отметил тот факт, что начало матча для Динамо было далеко не лучшим.

"Если вы помните, в начале игры у них был неплохой момент, там здорово подстраховал Тарас Михавко – играя левого защитника, ему удалось подстраховать наших центральных и правого защитника. Я не до конца доволен нашими действиями в первые минуты матча. Мы должны были действовать спокойнее, не делать тех ошибок. высоком уровне, но мы не имеем права допускать тех ошибок, которые были в начале игры.

Тем не менее Шовковский не ответил на вопрос о том, какие именно моменты он хочет улучшить в игре команды после этого поединка.

"Я вам отвечу фразой Валерия Васильевича Лобановского: "Если тренер полностью доволен, то ему нужно заканчивать со своей работой". Всегда есть моменты, которые можно улучшать и над которыми можно работать", - приводит слова тренера пресс-служба Динамо.

Эта победа позволила Динамо подняться в таблице на целых десять позиций и войти в зону плей-офф.

