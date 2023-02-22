Днепр-1 - АЕК Ларнака: где смотреть матч 23.02.2023 Лиги Конференций

Узнайте на ISPORT, где смотреть поединок, а также место и время его проведения. Команды встретятся в матче 1/16 финала Лиги Конференций-2022/23.

В четверг, 23 февраля, спортивный клуб Днепр-1 продолжит свое выступление в рамках Лиги Конференций.

На стадии 1/16 финал еврокубкового турнира подопечные Александра Кучера сыграют с представителем Кипра - АЕК Ларнака. В первой игре победу добыли киприоты, которые смогли взломать оборону днепровской команды - 1:0.

Еврокубковый поединок пройдет в городе Кошице на Кошицкой футбольной арене. Начало поединка запланировано на 19:45 по Киеву.

Где смотреть матч Днепр-1 - АЕК Ларнака

На ISPORT будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча Лиги Конференций Днепр-1 - АЕК Ларнака, где можно смотреть текущий ход противостояния. Матч начнется 23 февраля в 19:45 по киевскому времени.

Также на территории Украины матч будет доступен для просмотра на OTT-платформе MEGOGO. Здесь матч покажет канал "MEGOGO Футбол 1". Его также можно найти на платформе Volia TV. На ISPORT.ua доступна видео онлайн-трансляция встречи.

Где состоится матч Днепр-1 - АЕК Ларнака

Поединок между Днепр-1 - АЕК Ларнака состоится в Словакии на Кошицкой футбольной арене (Košická futbalová aréna).

Стадион в городе Кошице является домашним для одноименного футбольного клуба, который выступает во втором словацком дивизионе. Вместимость арены составляет 5836 зрителей.

Напомним, что в преддверии поединка кипрский клуб в своем чемпионате потерял очки, проиграв АЕЛ Лимасоу (1:2), а чемпионат Украины на паузе.