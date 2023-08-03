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"Во второй игре все начинается сначала": Скрипник - об ответном матче с Дилой

Ворскла попытается удержать преимущество после победы в первом поединке.
Сегодня, 10:48
Виктор Скрипник / ФК Ворскла
Виктор Скрипник / ФК Ворскла

Главный тренер Ворсклы Виктор Скрипник поделился ожиданиями от ответного матча второго раунда квалификации Лиги конференций против грузинской Дилы.

"После первой игры мы акцентировали внимание на тех ошибках, которые совершили. И на тех хороших нюансах, которые мы предпринимали, чтобы выиграть. Только первая игра прошла, сейчас будет второй тайм.

Каждая команда знает друг друга, от этого и будем отталкиваться. Мы знаем, что нам нужно делать, чтобы пройти дальше. Наверное, наш соперник тоже знает, что ему делать.

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Травмированных у нас нет. Андрей Бацула присоединился к нам и уже тренируется без ограничений. Так что это одна из единиц, которая может нам помочь. А так все хорошо, все готовы.

Каждая игра - это новая игра. Мы еще не определились с ребятами, которые будут играть, но прежде всего мне нужно увидеть те глаза, которые я хочу видеть. Это самое главное. Как бы ты не сыграл первую игру, во второй все начинается сначала. Ты должен прибавлять, напрягать, терпеть. Для этого нужны не только опытные ребята, но и молодые, у которых есть энергия, чтобы эти задачи выполнять", - сказал Скрипник на предматчевой пресс-конференции.

Напомним, что ответный матч второго раунда квалификации Лиги конференций Дила - Ворскла состоится в четверг, 3 августа, в Гори и начнется в 20:00 по киевскому времени. В первом поединке полтавская команда одержала победу со счетом 2:1.

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