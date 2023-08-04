"План сработал": Украинский тренер Дилы оценил победу над Ворсклой

Украинский тренер Дилы Андрей Демченко проанализировал победу над Ворсклой во втором раунде квалификации Лиги конференций.

В первом поединке полтавская команда одержала победу 2:1, но в ответном матче проиграла со счетом 1:3.

"Мы не будем слишком радоваться из уважения к сопернику. Мы играли хорошо, контролировали ход игры, но не могли забить мяч. Гол в конце первого тайма придал нам много сил, мы обрели уверенность в себе, а Ворскла ее потеряла. Мы увидели, что идем правильным путем и поверили, что сможем выиграть матч без овертайма.

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Соперник старался сохранить преимущество в один гол. По опыту скажу, что команда, которая играет от обороны и пытается удержать счет, не может полностью закрыть пространство. Человеческий фактор все еще работает - где-то футболист не может догнать, где-то не может действовать так, как нужно. Так и получилось - мы создали моменты и очень хорошо, что смогли их использовать.

Нельзя сказать, что на встречу повлиял один эпизод. Мы всю игру прессинговали, стараясь не дать сопернику времени подумать и просто вывести мяч вперед. Поступая таким образом, мы возвращали мяч и снижали уверенность соперника в себе. План сработал, мы забили голы, а наши защитники справлялись с атаками Ворсклы.

Оборонительный стиль Ворсклы сработал в нашу пользу. У нас было несколько моментов в первой встрече, но мы не смогли их использовать. Во втором матче мы были готовы к таким моментам, нам очень повезло и мы победили", - приводит слова Демченко пресс-служба Дилы.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и лучших моментов матча Дила - Ворскла (3:1).

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