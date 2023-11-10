iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

"У нас очень молодой состав, не хватает опыта": Тренер Зари оценил поражение от Маккаби

Луганская команда впервые проиграла в своем квартете Лиги конференций.
Сегодня, 08:22
Валерий Кривенцов / ФК Заря
Валерий Кривенцов / ФК Заря

Главный тренер Зари Валерий Кривенцов проанализировал поражение от Маккаби Тель-Авив в матче четвертого тура группового раунда Лиги конференций.

В номинально домашнем поединке луганская команда уступила израильтянам 1:3, впервые проиграв в своем квартете.

Читай также: Заря уступила команде из Израиля в Лиге конференций, не игравшей больше месяца

"Для зрителей игра была интересной, потому что обе команды атаковали. Было большое количество голевых моментов, где забивала одна команда - Маккаби, а мы - нет.

У нас очень молодой состав, поэтому не хватает опыта для выступлений в таких соревнованиях. Но ребята молодцы, они показали, что могут играть смело и не опустили руки. Даже проигрывая 0:3 нашли в себе силы, создавали моменты. Забили мяч, который затем отменила система ВАР. Забили снова, были еще шансы. Команда отдала все свои силы на поле, на которые способна в данный момент.

Мы знаем наши недостатки. Очень много мячей в наши ворота забивается из зоны наших центральных защитников. Каждый день работаем над исправлением этих ошибок, но, к сожалению, они повторяются.

Ребята молодые. Многое зависит от их амбиций и характера. Им нужно работать. Но талантливые, безусловно, есть в нашей команде", - приводит слова Кривенцова официальный сайт Зари.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и лучших моментов матча Заря - Маккаби Тель-Авив (1:3).

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: заря Маккаби Тель-Авив Валерий Кривенцов

Статьи по теме

Заря уволит Кривенцова после поражения от Маккаби - СМИ Заря уволит Кривенцова после поражения от Маккаби - СМИ
Заря уступила команде из Израиля в Лиге конференций, не игравшей больше месяца Заря уступила команде из Израиля в Лиге конференций, не игравшей больше месяца
Заря в концовке матча с Вересом упустила победу Заря в концовке матча с Вересом упустила победу
"Он рано ляжет спать": Чжилей нацелился на Усика, пригрозив украинцу нокаутом "Он рано ляжет спать": Чжилей нацелился на Усика, пригрозив украинцу нокаутом
Помочь журналистам

Видео

Заря - Маккаби Тель-Авив: видео голов и обзор матча
Заря - Маккаби Тель-Авив: видео голов и обзор матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Усик - Фьюри: когда и где состоится бой
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2023
просмотров

Последние новости

Бокс10:36
"Он рано ляжет спать": Чжилей нацелился на Усика, пригрозив украинцу нокаутом
Украина10:34
Кривбасс - Динамо, Шахтер - Днепр-1: где смотреть матчи 14-го тура УПЛ
НБА10:26
Мемфис понизил цену на билеты до уровня картошки фри
Украина10:10
УПЛ: Колос и Минай откроют 14-й тур
Украина10:05
Луческу не исключает варианта с возвращением на россию
Бокс09:45
Кроуфорда лишили титула IBF и статуса абсолюта
Украина09:39
Заря уволит Кривенцова после поражения от Маккаби - СМИ
НХЛ08:55
НХЛ: Чикаго одолел Тампу, победы Бостона, Питтсбурга и Сан-Хосе
Лига конференций08:22
"У нас очень молодой состав, не хватает опыта": Тренер Зари оценил поражение от Маккаби
НБА07:48
НБА: Милуоки с 54 очками Янниса уступил Индиане, Атланта обыграла Орландо
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK