"У нас очень молодой состав, не хватает опыта": Тренер Зари оценил поражение от Маккаби

Главный тренер Зари Валерий Кривенцов проанализировал поражение от Маккаби Тель-Авив в матче четвертого тура группового раунда Лиги конференций.

В номинально домашнем поединке луганская команда уступила израильтянам 1:3, впервые проиграв в своем квартете.

Читай также: Заря уступила команде из Израиля в Лиге конференций, не игравшей больше месяца

"Для зрителей игра была интересной, потому что обе команды атаковали. Было большое количество голевых моментов, где забивала одна команда - Маккаби, а мы - нет.

У нас очень молодой состав, поэтому не хватает опыта для выступлений в таких соревнованиях. Но ребята молодцы, они показали, что могут играть смело и не опустили руки. Даже проигрывая 0:3 нашли в себе силы, создавали моменты. Забили мяч, который затем отменила система ВАР. Забили снова, были еще шансы. Команда отдала все свои силы на поле, на которые способна в данный момент.

Мы знаем наши недостатки. Очень много мячей в наши ворота забивается из зоны наших центральных защитников. Каждый день работаем над исправлением этих ошибок, но, к сожалению, они повторяются.

Ребята молодые. Многое зависит от их амбиций и характера. Им нужно работать. Но талантливые, безусловно, есть в нашей команде", - приводит слова Кривенцова официальный сайт Зари.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и лучших моментов матча Заря - Маккаби Тель-Авив (1:3).

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!