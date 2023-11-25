Маккаби Тель-Авив - Заря 3:2: обзор матча и результат игры 25.11.2023

Луганская команда отквитала два мяча, но не смогла уйти от проигрыша.

В субботу, 25 ноября, луганская Заря встречалась в гостях с Маккаби Тель-Авив в перенесенном матче третьего тура группового этапа Лиги конференций.

Уступив израильтянам 1:3 в предыдущем поединке в квартете, в этом противостоянии, проходившем в сербском городе Бачка-Топола, луганчане также не смогли добыть позитивный для себя результат, потерпев поражение со счетом 2:3.

Израильская команда сумела поразить ворота Зари только в компенсированное к первому тайму время, когда отличился Эран Захави. А во второй половине встречи номинальным хозяевам поля достаточно быстро удалось практически снять вопросы по поводу будущего победителя. Дор Перец повторил свое достижение из первого матча, оформив дубль, и довел счет до разгромного, отличившись сразу после перерыва и по истечении часа игры.

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Заре удалось отквитать один мяч на 71-й минуте усилиями Эдуардо Герреро, а за две минуты до конца основного времени сократить отставание до минимума после результативного удара Игоря Горбача, но не больше.

Теперь Заря после четырех туров занимает третье место в своей группе с четырьмя очками. Маккаби, набрав девять баллов, расположился на второй позиции.

Статистика матча Маккаби Тель-Авив - Заря 3-го тура Лиги конференций

Маккаби Тель-Авив - Заря 3:2

Голы: Захави, 45+2, Перец, 46, 60 - Герреро, 71, Горбач, 88

Ожидаемые голы (xG): 1.62 - 0.83

Владение мячом: 59% - 41%

Удары: 8 - 14

Удары в створ: 4 - 7

Угловые: 6 - 2

Фолы: 15 - 13

Атаки: 117 - 82

Маккаби Тель-Авив: Москера - А. Коэн, Лукассен (Биттон, 66), Саборит, Ревиво - Д. Перец, ван Оверем, Каниховски (Тургеман, 66) - Битон (Голаса, 76), Захави (Давидзажа, 84), Милсон (Й. Коэн, 76)

Заря: Турбаевский - Батагов, Джордан (Боль, 66), Снурницын - Мичин, Чурко (Мишнев, 57) - Кирюханцев (Данченко, 81), Нагнойный (Бугай, 81), Алефиренко (Горбач, 57), Антюх

Предупреждения: ван Оверем, Ревиво - Джордан, Боль.

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