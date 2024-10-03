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Челси с ассистом Мудрика уверенно победил Гент в Лиге конференций

Украинец приложился к триумфу на старте еврокубкового пути.
Вчера, 23:55
Михаил Мудрик и Кирнан Дьюсбери-Холл
Михаил Мудрик и Кирнан Дьюсбери-Холл

В рамках первого тура обновленного формата Лиги конференций Челси на своем поле встретился с Гентом.

Лондонцы вышли вперед на первых минутах поединка. Голом отметился Ренату Вейга, а автором голевой на португальца стал Михаил Мудрик.

В первом тайме зрители больше голов не увидели, но, сразу после возобновления игры увидели. Снова отличился португалец из стана «синих», однако на этот раз это был Педро Нету.

Не прошло и пяти минут, как бельгийцы попытались вернуть интригу в игру, отквитав один гол, однако, еще чуть больше чем через десять минут Кристофер Нкунку вернул своей команде комфортное преимущество.

На 70-ой минуте поединка столичный коллектив довел счет до разгромного. Еще один мяч на свой счет записал Кирнан Дьюзбери-Голл, но точка все же была поставлена гостями, а именно Омари Гендельманном, который забил в начале компенсированного времени.

Мудрик отыграл весь матч, но кроме ассиста на старте больше не совершал результативных действий.

Челси - Гент 4:2

Голы: Вейга, 12, Нету, 46, Нкунку, 63, Дьюзбери-Голл, 70 - Ватанабе, 50, Гендельманн, 90+1

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Михаил Мудрик лига конференций

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