Тренер Бельгии - о поражении от Украины: Мы большая команда и с нетерпением ждем ответного матча

Наставник бельгийцев уверен, что им по силам все исправить во втором поединке.

Главный тренер сборной Бельгии Руди Гарсия прокомментировал поражение от Украины в первом матче плей-офф Лиги наций за право выступать в Дивизионе А.

Бельгийская команда накануне минимально вела в счете после первого тайма, но во второй половине встречи украинцы совершили камбэк, одержав победу со счетом 3:1.

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"Всегда можно пропустить гол, но после этого мы позволили Украине играть. Мы были слишком слабы в психологическом плане. Нас просто больше не было на поле, а они слишком легко выполняли подачи. Теперь мы должны проанализировать это и задать себе вопросы, потому что нам еще есть над чем работать. Мы должны увидеть, в каких именно моментах не доработали.

Ошибка Де Винтера при первом пропущенном мяче? Это хороший опыт для него. Хотя пас, который он получил, тоже был не самым простым. Но это не значит, что вся команда должна внезапно развалиться и исчезнуть. Украинцы выглядели свежее нас после того, как сравняли счет. Поэтому мы тщательно проанализируем наше физическое состояние. Ноги могли не слушать нас, потому что голова этого не хотела.

Мы проиграли с разницей в два мяча и не ожидали, что пропустим три гола за один тайм, но квалификация остается нашей целью. Хотя нам придется играть намного стабильнее в обороне. Мы большая команда и с нетерпением ждем ответного матча. Мы пройдем эту квалификацию", - приводит слова Гарсии HLN.

Ответный матч Бельгия - Украина будет сыгран 23 марта в Генке на стадионе Cegeka Arena. Начало поединка запланировано на 21:45 по Киеву.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Украина - Бельгия (3:1).

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