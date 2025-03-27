"Большая честь и ответственность": Ярмолюк высказался о дебюте за сборную Украины

Полузащитник Брентфорда поделился впечатлениями от выступлений за национальную команду.

Полузащитник английского Брентфорда Егор Ярмолюк прокомментировал свои первые матчи за сборную Украины.

21-летний футболист вышел на замену в первом поединке плей-офф Лиги наций с Бельгией (3:1), дебютировав за национальную команду, а затем отыграл весь ответный матч с бельгийцами (0:3).

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"Счастлив дебютировать за национальную сборную Украины. Быть частью главной команды страны - это большая честь и еще большая ответственность.

Благодарен тренерскому штабу за доверие, персоналу и товарищам по команде за поддержку. Благодарю Бога и наших отважных Воинов за возможность представлять родную страну на международной арене. Искренне признателен каждому фанату за их веру и особую поддержку", - написал Ярмолюк в Instagram.

Ранее Виктор Цыганков кратко отреагировал на провал в противостоянии с Бельгией.

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