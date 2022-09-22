Степаненко: Нужно забыть про поражение от Шотландии

Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко прокомментировал поражение от Шотландии (0:3) в рамках Лиги наций.

По словам украинского футболиста, команде нужно поскорее забыть результат встречи.

"Это был очень сложный матч. У нас не было нескольких ключевых игроков, и пришлось выпускать некоторых молодых ребят. Когда ты не можешь рассчитывать на таких игроков как Зинченко и Миколенко, выступающих в английской Премьер-лиге, в таком интенсивном матче будет тяжело".

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"Следует забыть об этом поражении и готовиться к двум следующим матчам – с Арменией и Шотландией. У шотландцев больше очков, но их также ждут сложные матчи", - отметил Степаненко.

Отметим, что в следующем туре сборная Шотландии проведет матч с Ирландией, а подопечные Александра Петракова сыграют с Арменией (24 сентября).

На ISPORT доступно видео голов и обзор матча Шотландия - Украина.