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Хорватия - Дания 2:1 Видео голов и обзор матча Лиги наций

Предлагаем вам ознакомиться с голами и лучшими моментами зрелищного поединка лидеров группы А1.
Сегодня, 00:58
Сборная Хорватии / https://twitter.com/TNC_Football
Сборная Хорватии / https://twitter.com/TNC_Football
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В четверг, 22 сентября, в Загребе на стадионе Максимир в рамках пятого тура Лиги наций сошли лидеры группы А1: Хорватия и Дания. Встреча завершилась боевой победой хозяев поля со счетом 2:1.

Примечательно, что все голы были забиты из-за пределов штрафной площади. В начале второго тайма счет в матче открыл Борна Соса. Ближе к концу поединка Кристиану Эриксену удался шикарный дальний удар, которым он вернул команды в равное положение. Но уже через две минуты Ловро Майер забил гол, который подарил хорватам победу.

Обзор матча:

Хорватия - Дания 2:1
Голы: Соса, 49, Майер, 79 - Эриксен, 77

Хорватия: Ливакович - Юранович, Шутало, Гвардиол, Соса - Модрич (Вида, 90+3), Брозович, Ковачич (Майер, 79) - Пашалич (Влашич, 71), Крамарич (Петкович, 71), Перишич (Оршич, 71).

Дания: Шмейхель - Андерсен, А. Кристенсен, Кьяер (Йенсен, 72), Меле - Васс (Р. Кристенсен, 60), Хойбьерг, Дилейни (Гейлунд, 60) - Эриксен - Сков Ольсен (Дольберг, 89), Брэйтуэйт (Дамсгор, 59).

Предупреждения: Перишич - Кьяер.

Источник: MEGOGO

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол дания хорватия Лига наций
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