Армения - Украина: Анонс и прогноз на матч Лиги наций

В субботу, 24 сентября, состоится матч пятого тура группового этапа Лиги наций, в котором сборная Украины под руководством Александра Петракова отправится в гости к сборной Армении.

Обе команды подходят к данной игре с примерно одинаковыми задачами, а потому встреча обещает быть напряженной, с большим количеством борьбы и опасных моментов у ворот.

Армения - Украина

Суббота, 24 сентября, 16:00

Республиканский стадион им. Вазгена Саркисяна

Арбитр - Жоау Пинейру (Португалия)

Где смотреть матч?

Следить за событиями встречи можно будет на ISPORT, благодаря текстовой онлайн-трансляции.

Последние результаты команд

Игра с Шотландией стала одной из самых провальных в исполнении нашей национальной команды за последние несколько лет. Подобной беспомощности не было со времен четвертьфинального поединка чемпионата Европы-2020 против англичан. Три удара за весь матч и ни одного в створ - показатель не той команды, которая претендует на выход в дивизион А.

Присутствует огромная надежда на то, что Александр Петраков со своим тренерским штабом сделали все необходимые выводы перед предстоящим визитом к армянам - второго разочарования подряд против далеко не самого сильного соперника могут и не простить.

Армения же провела свою последнюю игру также против Шотландии, но это произошло еще в середине июня. С того момента команда небезызвестного Хоакина Капарроса ни разу не собиралась.

Мотивация у армян сейчас одна: не вылететь в дивизион С. В этом компоненте они соперничают с Ирландией, у которой всего на одно очко больше. А потому сборная Армении постарается предоставить Украине много проблем в надежде заработать такие нужные в борьбе за выживание очки.

Кадровые новости

Здесь есть как хорошие, так и плохие новости. Хорошие: возвращение Ильи Забарного, которого не было в матче против Шотландии из-за дисквалификации, которого так сильно не хватало, особенно при стандартных положениях. Также в строй после повреждения вернулся Виталий Миколенко.

Плохие: Трубин уехал в расположение молодежки Руслана Ротаня, которой нужно будет обыгрывать Словакию в плей-офф ЧЕ-2023. Вместо вратаря Шахтера в заявку попал Евгений Волынец из Колоса, но вряд ли мы увидим его в действии - пришел черед Андрея Лунина впервые в этом сезоне выйти на футбольное поле.

У Армении также не без проблем. Капитан сборной Вараздат Ароян проводит мало времени в кипрском Анортосисе - в последней игре его заменили на 43-й минуте. А с момента последней игры против сборной Шотландии в июне он появился на поле всего дважды.

Вернулся в состав защитник датского Силькеборга Андре Чалишир, который отсутствовал из-за травмы. При этом на левом фланге защиты у армян серьезные проблемы - команде из-за дисквалификации не помогут сразу два фуллбека: Арман и Камо Оганесяны (они не братья, хотя у Камо есть брат-футболист, но он нападающий).

Ориентировочные составы

Армения: Юрченко - Амбарцумян, Мкоян, Ароян, Чалишир - Байрамян, Удо, Дашян, Барсегян - Бабаян, Бичахчян.

Украина: Лунин - Караваев, Забарный, Матвиенко, Миколенко - Степаненко, Малиновский, Пихаленок - Ярмоленко, Яремчук, Мудрик.

Прогноз

Это игра, в которой Украина не может себе позволить не победить, иначе о выходе в дивизион А, по большому счету, можно будет забыть. Команда также будет настроена на то, чтобы реабилитироваться после разгрома от Шотландии, а потому мотивации у команды должно быть выше крыши.

Многие игроки нашей сборной, откровенно говоря, провалили матч в Глазго. Теперь с них причитается вдвое больше. Не стоит рассчитывать на то, что Александр Петраков начнет экспериментировать с составом - сейчас нужен в первую очередь результат, а потому выйдут все главные игроки.

Забавно, но у Армении точно такая же ситуация. Им кровь из носу нужны очки, чтобы задержаться во втором по силе дивизионе, иначе на команду Хоакина Капарроса вновь будут ожидать матчи против условных Косово, Греции и Кипра.

Прогноз ISPORT: победа Украины 2:0.