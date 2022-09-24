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Три центрбека и множество сюрпризов: стартовый состав Украины на матч против Армении

Александр Петраков определился с теми игроками, которые выйдут с первых минут.
Сегодня, 15:02
Сборная Украины / Getty Images
Сборная Украины / Getty Images
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В субботу, 24 сентября, в Ереване на Республиканском стадионе пройдет матч пятого тура группового этапа Лиги наций, в котором сборная Украины сыграет со сборной Армении.

Главный тренер "желто-синих" Александр Петраков удивил с выбором как состава, так и игровой схемы. Так, украинская сборная выйдет на поле с тремя центрбеками. Стоит отметить появление в старте Даниил Игнатенко, Тараса Качарабы, Александра Зубкова и Александра Тымчика.

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Капитан команды Андрей Ярмоленко, как и Руслан Малиновский, Тарас Степаненко и Николай Матвиенко, остался в запасе.

Стартовый состав: Лунин - Забарный, Кривцов, Качараба - Тымчик, Сидорчук, Игнатенко, Миколенко - Зубков, Яремчук, Цыганков.

Запасные: Волынец, Ризнык, Бондарь, Михайличенко, Караваев, Матвиенко, Степаненко, Ярмоленко, Малиновский, Мудрик, Пихаленок, Довбик.

Напомним, что матч Армения - Украина начнется в 16:00 по киевскому времени. Следить за событиями поединка можно на ISPORT, благодаря текстовой онлайн-трансляции.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол Украина армения Сборная Украины Лига наций сборная Армении
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