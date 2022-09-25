Стало известно, кто рассудит матч Украина - Шотландия в Лиге наций

Команды определят сборную, которая займет первое место в группе.

Во вторник, 27 сентября, в рамках шестого тура группового этапа Лиги наций сборная Украины примет национальную команду Шотландии.

УЕФА официально назначил на матч греческую бригаду арбитров.

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Главным арбитром на поединок назначен Тасос Сидиропулос. Помогать ему на линиях будут Полихронис Костарас и Лазарос Димитриадис. Роль четвертого рефери досталась Аристотелю Диамантопулосу.

Отметим, что матч Украина - Шотландия пройдет в Польше на стадионе Краковия. Начало встречи - в 21:45 по Киеву.

Напомним, в пятом туре подопечные Александра Петракова разгромила сборную Армении. На ISPORT доступно видео голов и обзор матча Украина - Армения.