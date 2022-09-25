iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Стало известно, кто рассудит матч Украина - Шотландия в Лиге наций

Команды определят сборную, которая займет первое место в группе.
Сегодня, 08:07
Тасос Сидиропулос / УЕФА
Тасос Сидиропулос / УЕФА
0 0 0

Во вторник, 27 сентября, в рамках шестого тура группового этапа Лиги наций сборная Украины примет национальную команду Шотландии.

УЕФА официально назначил на матч греческую бригаду арбитров.

Читай также: Петраков: Армения попала под каток сборной Украины

Главным арбитром на поединок назначен Тасос Сидиропулос. Помогать ему на линиях будут Полихронис Костарас и Лазарос Димитриадис. Роль четвертого рефери досталась Аристотелю Диамантопулосу.

Отметим, что матч Украина - Шотландия пройдет в Польше на стадионе Краковия. Начало встречи - в 21:45 по Киеву.

Напомним, в пятом туре подопечные Александра Петракова разгромила сборную Армении. На ISPORT доступно видео голов и обзор матча Украина - Армения.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол Сборная Украины сборная Шотландии Лига наций
0 0 0

Статьи по теме

Брайтон может подписать Мудрика после назначения Де Дзерби на пост главного тренера Брайтон может подписать Мудрика после назначения Де Дзерби на пост главного тренера
Экс-футболист Милана перешел в клуб из ОАЭ Экс-футболист Милана перешел в клуб из ОАЭ
Легендарный футболист Арсенала станцевал на известном шоу под фанатскую песню Легендарный футболист Арсенала станцевал на известном шоу под фанатскую песню
Швед получил травму во время спарринга Шахтера Швед получил травму во время спарринга Шахтера
Помочь журналистам

Видео

Армения - Украина 0:5: видео голов и обзор матча
Армения - Украина 0:5: видео голов и обзор матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Свитолина за пределами ТОП-100
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Крутых укрепил звание первой ракетки Украины, Алькарас - лучший
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров

Последние новости

Европа10:31
Брайтон может подписать Мудрика после назначения Де Дзерби на пост главного тренера
Футбол10:09
Экс-футболист Милана перешел в клуб из ОАЭ
Европа09:50
Легендарный футболист Арсенала станцевал на известном шоу под фанатскую песню
Украина09:23
Швед получил травму во время спарринга Шахтера
Бокс09:14
Джойс бросил вызов Усику и Фьюри
Теннис08:50
Кубок Лэйвера-2022: расписание и результаты матчей (Европа - Мир 8:4)
Бокс08:30
Джойс оценил победу над Паркером
Лига наций08:07
Стало известно, кто рассудит матч Украина - Шотландия в Лиге наций
Бокс07:42
Джойс нокаутировал Паркера и стал временным чемпионом по версии WBO
Лига наций07:21
Чехия - Португалия 0:4 Видео голов и обзор матча Лиги наций
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK