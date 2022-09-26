Уэльс - Польша 0:1 Видео гола и обзор матча Лиги наций

В воскресенье, 25 сентября, Уэльс в рамках заключительного тура в группе 4 Дивизиона А Лиги наций принимал на своем поле Польшу.

Гости одержали минимальную победу со счетом 1:0. Единственный мяч во встрече на 58-й минуте забил Кароль Свидерски с передачи Роберта Левандовски.

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Уэльс с одним очком в активе занял последнее место в квартете и вылетел в дивизион B, Польша с семью баллами стала третьей. Выиграла группу сборная Нидерландов, набрав 16 пунктов, и сыграет в плей-офф Лиги наций. Второе место заняла Бельгия с десятью очками.

Вашему вниманию видео гола и обзор матча Уэльс - Польша:

Уэльс - Польша 0:1

Гол: Свидерски, 58

Уэльс: Хеннесси - Робертс (Сорба, 85), Родон, Кабанго, Норрингтон-Дэвис (Мур, 58) - Джеймс, Моррелл, Левитт (Колвилл, 72), Уильямс - Джонсон, Бэйл.

Польша: Щесны - Беднарек, Глик, Кивьор - Берешински (Гумни, 90), Крыховьяк, Зурковски (Шимански, 84), Залевски - Зелински, Левандовски, Свидерски (Пентек, 65).

Предупреждения: Норрингтон-Дэвис, Уильямс, Джонсон, Мур - Крыховьяк, Берешински, Глик.

Источник: MEGOGO