Украина - Шотландия: видео онлайн-трансляция матча Лиги наций

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Во вторник, 27 сентября, национальная сборная Украины продолжит свои выступления в нынешнем розыгрыше Лиги наций.

В рамках шестого тура группы 1 Дивизиона B украинская команды сыграет с Шотландией. Поединок Лиги наций Украина - Шотландия состоится в Польше.

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Стартовый свисток во встрече прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Вашему вниманию видео онлайн-трансляция матча Украина - Шотландия:

Ранее сообщалось, что Петраков может покинуть сборную Украины после матча с Шотландией.