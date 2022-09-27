iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Украина - Шотландия: видео онлайн-трансляция матча Лиги наций

Предлагаем вам следить вместе с ISPORT.ua за выступлениями команд в турнире.
Сегодня, 10:10
Украина - Шотландия / Getty Images
Украина - Шотландия / Getty Images
0 0 0

Во вторник, 27 сентября, национальная сборная Украины продолжит свои выступления в нынешнем розыгрыше Лиги наций.

В рамках шестого тура группы 1 Дивизиона B украинская команды сыграет с Шотландией. Поединок Лиги наций Украина - Шотландия состоится в Польше.

Читай также: Украина - Шотландия: Анонс и прогноз матча Лиги наций

Стартовый свисток во встрече прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Вашему вниманию видео онлайн-трансляция матча Украина - Шотландия:

Ранее сообщалось, что Петраков может покинуть сборную Украины после матча с Шотландией.

 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол Сборная Украины сборная Шотландии Лига наций онлайн-трансляция
0 0 0

Статьи по теме

Сборная Украины огласила заявку на матч с Шотландией Сборная Украины огласила заявку на матч с Шотландией
Стало известно, против кого и когда Мейвезер проведет следующий бой Стало известно, против кого и когда Мейвезер проведет следующий бой
Фьюри сообщил, с кем собирается подраться вместо Джошуа Фьюри сообщил, с кем собирается подраться вместо Джошуа
ESL Pro League Season 16: расписание, результаты и онлайн-трансляция игр ESL Pro League Season 16: расписание, результаты и онлайн-трансляция игр
Помочь журналистам

Видео

Англия - Германия 3:3 Видео голов и обзор матча Лиги наций
Англия - Германия 3:3 Видео голов и обзор матча Лиги наций

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров
Хэй назвал единственного супертяжеловеса, который может победить Фьюри
просмотров
Жена Мауро Икарди впечатлила зрителей аргентинского телешоу своим образом
просмотров

Последние новости

Бокс10:50
Стало известно, против кого и когда Мейвезер проведет следующий бой
Бокс10:38
Фьюри сообщил, с кем собирается подраться вместо Джошуа
Лига наций10:26
Сборная Украины огласила заявку на матч с Шотландией
Лига наций10:10
Украина - Шотландия: видео онлайн-трансляция матча Лиги наций
Киберспорт09:48
ESL Pro League Season 16: расписание, результаты и онлайн-трансляция игр
Бокс09:44
Уайт вызвался на бой с Джошуа
Лига наций09:18
Украина - Шотландия: где смотреть матч Лиги наций
Еврокубки08:58
Будивельник сыграет в Кубке Европы ФИБА
Украина08:37
Украина - Словакия: видео онлайн-трансляция матча отбора Евро-2023 U-21
Лига наций08:17
Сборная Англии повторила худшую серию, которая была установлена в 1993 году
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK