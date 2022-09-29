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Футбол

Стало известно, что сказал Петраков в раздевалке после матча с Шотландией

Специалист поблагодарил подопечных за проделанную работу.
Сегодня, 14:50
Александр Петраков / Getty Images
Александр Петраков / Getty Images
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В рамках шестого тура Лиги наций сборная Украины не смогла обыграть национальную команду Шотландии (0:0), в результате чего осталась в Дивизионе В.

Главный тренер украинской команды Александр Петраков был сдержанным в раздевалке во время своей речи.

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Специалист поблагодарил футболистов за работу, а также вручил Андрею Ярмоленко футболку, который провел 112-ю игру в составе сборной.

"Это футбол, это спорт. Кто-то выиграет, а кто-то не проходит дальше. Вы сделали все, что могли. Никаких претензий. Я благодарен вам за игру и за работу", - сказал Петраков.

Ранее стало известно, в какой корзине окажется сборная Украины при жеребьевки отбора чемпионата Европы.

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол Сборная Украины Лига наций Александр Петраков
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