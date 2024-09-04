Звезда Челси не поможет сборной Англии в матчах Лиги наций

Ключевой полузащитник Челси Коул Палмер не сможет сыграть за сборную Англии в сентябрьских матчах Лиги наций.

Как сообщает официальный сайт лондонцев, 22-летний футболист покинул расположение национальной команды и вернулся в клуб.

Игрок проведет остаток международной паузы в стане "синих", где продолжит реабилитацию из-за имеющихся у него проблем.

Читай также: Челси продал своего нападающего, который сыграл лишь 25 минут за основную команду

Палмер пропустит поединки сборной Англии в Лиге наций против Ирландии (7 сентября) и Финляндии (10 сентября).

В текущем сезоне полузащитник успел провести за Челси пять матчей во всех турнирах, записав на свой счет один гол и четыре результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Палмер был признан лучшим молодым игроком года по версии Ассоциации профессиональных футболистов.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!