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Звезда Челси не поможет сборной Англии в матчах Лиги наций

Коул Палмер покинул расположение национальной команды.
Сегодня, 11:44
Коул Палмер / Getty Images
Коул Палмер / Getty Images

Ключевой полузащитник Челси Коул Палмер не сможет сыграть за сборную Англии в сентябрьских матчах Лиги наций.

Как сообщает официальный сайт лондонцев, 22-летний футболист покинул расположение национальной команды и вернулся в клуб.

Игрок проведет остаток международной паузы в стане "синих", где продолжит реабилитацию из-за имеющихся у него проблем.

Читай также: Челси продал своего нападающего, который сыграл лишь 25 минут за основную команду

Палмер пропустит поединки сборной Англии в Лиге наций против Ирландии (7 сентября) и Финляндии (10 сентября).

В текущем сезоне полузащитник успел провести за Челси пять матчей во всех турнирах, записав на свой счет один гол и четыре результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Палмер был признан лучшим молодым игроком года по версии Ассоциации профессиональных футболистов.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси сборная Англии Коул Палмер

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