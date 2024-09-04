"Очень серьезно относимся": Ребров оценил ближайшего соперника в Лиге наций

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров высказался об Албании, матчем с которой "сине-желтые" начнут выступления в нынешней Лиге наций.

По словам наставника национальной команды, они ожидают непростого противостояния и серьезно готовятся к поединку.

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"Я считаю, что албанцам не повезло с жеребьевкой на Евро - все соперники были очень высокого уровня. Во всех поединках они очень хорошо оборонялись.

Но в отборочном цикле они играли очень уверенно, у них очень интенсивная команда. Все игроки выступают в Европе, почти весь основной состав играет в чемпионате Италии.

Мы очень серьезно относимся к этому сопернику. Думаю, Албания еще не раскрыла свой потенциал, который у нее очень большой", - сказал Ребров в комментарии пресс-службе УАФ.

Номинально домашний для Украины матч Лиги наций с Албанией состоится в субботу, 7 сентября, в столице Чехии Праге на стадионе Epet Arena и начнется в 21:45 по киевскому времени. 10 сентября "сине-желтые" сыграют против Чехии.

Отметим, также Ребров озвучил цели сборной Украины в Лиге наций.

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