Чехия - Украина: команды определились с цветами форм на матч Лиги наций

Уже сегодня 10 сентября национальная сборная Украины проведет матч второго тура группового этапа Лиги наций против команды Чехии.

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Команды определились с цветом экипировки на поединок. Наша национальная команда сыграет в желтом комплекте формы, голкипер - в зеленом цвете.

Форма сборной Украины / Источник: УАФ

Национальная команда Чехии выйдет на домашнюю игру в красной форме, голкипер чехов сыграет в черном.

Форма сборной Чехии / Источник: УАФ

Напомним, матч Чехия - Украина состоится сегодня, 10 сентября. Старт встречи запланирован на 21:45 по киевскому времени.

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