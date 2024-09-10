Чехия - Украина: команды определились с цветами форм на матч Лиги наций
Подопечные Сергея Реброва сыграют в желтом.
Уже сегодня 10 сентября национальная сборная Украины проведет матч второго тура группового этапа Лиги наций против команды Чехии.
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Команды определились с цветом экипировки на поединок. Наша национальная команда сыграет в желтом комплекте формы, голкипер - в зеленом цвете.
Национальная команда Чехии выйдет на домашнюю игру в красной форме, голкипер чехов сыграет в черном.
Напомним, матч Чехия - Украина состоится сегодня, 10 сентября. Старт встречи запланирован на 21:45 по киевскому времени.
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