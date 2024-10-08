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Защитник сборной Грузии - о целях национальной команды в Лиге наций: Мы должны сделать все, чтобы победить

Отар Какабадзе верит в успех грузинов.
Сегодня, 11:43
Отар Какабадзе / Getty Images
Отар Какабадзе / Getty Images

Национальная сборная Грузии феерически стартовала в новом розыгрыше Лиги наций. Грузины одержали две победы в двух сентябрьских матчах на старте турнира.

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Защитник сборной Грузии Отар Какабадзе заявил, что у их национальной команды есть шанс выиграть свою группу Лиги наций, в которой выступает вместе со сборной Украины:

Мы очень хорошо начали в групповом этапе Лиги наций, и мы должны так продолжать. Мы должны доказать, что заслуживаем победы в этой группе.

Следующие матчи – это еще одна возможность для нас. Мы должны сделать все, чтобы победить. Мы будем пытаться выходить на поле и делать свою работу", - сказал Отар.

Напомним, следующий матч сборная Грузии сыграет именно против Украины. Матч запланирован на пятницу, 11 октября.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сборная Украины сборная Грузии Отар Какабадзе

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