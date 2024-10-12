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"Что это за показуха?": журналист разнес игрока сборной после матча с Грузией в Лиге наций

Игорь Цыганик не добирал слов.
Сегодня, 16:30
Максим Таловеров / Getty Images
Максим Таловеров / Getty Images

Национальная сборная Украины минимально выиграла команду Грузии в третьем туре группового этапа Лиги наций.

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Украинский журналист Игорь Цыганик раскритиковал центрального защитника "сине-желтых" Максима Таловерова:

"Я не верю в Таловерова как в центрального защитника, потому что я увидел несколько раз, как Микаутадзе его прогнал. И еще эти эмоции… Кому ты это показываешь? Что это за показуха? Удачный момент, что это такое? Против грузин… Если бы это было против Италии, против Англии, в крайнем случае против Дании или против Швеции – я бы еще понял.

Не хочу унижать грузин, у них хорошие футболисты и хорошая команда, но не что-то такое… Ребров выбрал Таловерова – дай Бог. Не очень сильно, но выиграл. Таловеров набирается опыта. Я хоть увидел, как он играет за сборную. Он два года ездил, а я хоть увидел, что он играет», – поделился Цыганик на собственном YouTube-канале.

Напомним, следующий матч подопечные Сергея Реброва проведут против Чехии. Игра состоится в понедельник, 14 октября.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сборная Украины Максим Таловеров

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