Бывший футболист сборной Украины разнес Довбика: Худший среди победителей

Национальная сборная Украины минимально выиграла команду Грузии в третьем туре группового этапа Лиги наций.

Читай также: Мудрик остроумно ответил хейтерам после удачного матча против Грузии

Бывший футболист сборной Украины Иван Гецко раскритиковал форварда национальной команды Артема Довбика, назвав того самым худшим среди победителей:

"К сожалению, продолжает разочаровывать в матчах за сборную Довбик. Его КПД незначителен, потому что в отличие от его клубных выступлений за Жирону, Рому, где на него играли все, в сборной придерживаются другой тактики. А Довбик не из тех исполнителей, которые могут самостоятельно решить судьбу противостояния.

В матче с Грузией Артем практически не угрожал воротам соперника, ограничившись лишь несколькими подыгрышами партнерам. Этого явно недостаточно и, на мой взгляд, Довбык был самым плохим среди победителей", - сказал Гецко.

Напомним, следующий матч подопечные Сергея Реброва проведут против Чехии. Игра состоится в понедельник, 14 октября.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!