iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Матч Беларуси в Лиге наций под угрозой срыва - все из-за "дружбы" с рф

Власти Великобритании могут не пустить делегацию национальной команды из-за санкций.
Сегодня, 19:58
Сборная Беларуси / Getty Images
Сборная Беларуси / Getty Images

Матч Лиги наций между Беларусью и Северной Ирландией, который состоится в октябре 2024 года, оказался под угрозой отмены из-за политической позиции гостей. Пишет BBC.

Читай также: Ребров: Я не говорил, что Лига наций это только подготовка к отбору на Чемпионат мира

По сообщению источника, белорусов могут не пустить в Великобританию из-за санкций за помощь россии в войне против Украины.

В частности, руководство Лиги наций рассматривает возможность проведения игры на нейтральном поле или даже отмены матча, если не будет найдено соответствующее место для проведения, гарантирующее безопасность всех участников.

Напомним, матч "друзей России" и Северной Ирландии запланирован на 15 ноября.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лига наций

Статьи по теме

Петраков - о своем увольнении из сборной Армении: Нигде ко мне так не относились Петраков - о своем увольнении из сборной Армении: Нигде ко мне так не относились
Лига наций-2024/25: Армения Петракова уступила Северной Македонии, Австрия разгромила Норвегию Лига наций-2024/25: Армения Петракова уступила Северной Македонии, Австрия разгромила Норвегию
Ребров: Я не говорил, что Лига наций это только подготовка к отбору на Чемпионат мира Ребров: Я не говорил, что Лига наций это только подготовка к отбору на Чемпионат мира
Ребров рассказал, готов ли Степаненко к игре против Чехии Ребров рассказал, готов ли Степаненко к игре против Чехии
Помочь журналистам

Видео

Счастливая дата: Украина выиграла все матчи, которые проводила 14 октября
Счастливая дата: Украина выиграла все матчи, которые проводила 14 октября

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Цуренко вылетела из ТОП-100, падения Свитолиной, Стародубцевой, Калининой и других
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохраняет первую строчку рейтинга, лучший украинец вне топ-300
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Футбол сегодня: Украина - Чехия, Бельгия - Франция, Германия - Нидерланды, и другие матчи Лиги наций
просмотров

Последние новости

Лига наций22:36
Украина - Чехия: статистика первого тайма
Европа22:31
Украина - Чехия: Видео голов и лучших моментов матча Лиги наций 14.10.2024
Европа22:19
Барселона хочет, чтобы Ямаль сыграл с Реалом и Баварией
Европа22:19
Гуцуляк потерял сознание во время матча Украина - Чехия
Лига наций21:45
Украина - Чехия: онлайн-трансляция матча Лиги наций
Европа21:44
Фернандеш - об Амориме: Пока он не окажется в Англии или Испании, не узнаем, смог бы он сделать то же самое, что в Спортинге
Европа21:21
Лунин продолжает тренироваться по индивидуальной программе после болезни
Европа21:05
Гаскойн: Мне бы хотелось, чтобы Фергюсон возглавил МЮ на сезон
Европа20:44
Степаненко заменил Калюжного: Ребров определился со стартом на матч против Чехии
Шахматы20:30
Марсель может подписать еще одного игрока с сомнительной репутацией
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK