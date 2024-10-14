Матч Беларуси в Лиге наций под угрозой срыва - все из-за "дружбы" с рф

Власти Великобритании могут не пустить делегацию национальной команды из-за санкций.

Матч Лиги наций между Беларусью и Северной Ирландией, который состоится в октябре 2024 года, оказался под угрозой отмены из-за политической позиции гостей. Пишет BBC.

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По сообщению источника, белорусов могут не пустить в Великобританию из-за санкций за помощь россии в войне против Украины.

В частности, руководство Лиги наций рассматривает возможность проведения игры на нейтральном поле или даже отмены матча, если не будет найдено соответствующее место для проведения, гарантирующее безопасность всех участников.

Напомним, матч "друзей России" и Северной Ирландии запланирован на 15 ноября.

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