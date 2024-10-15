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Таловеров: Сейчас все расстроены, потому что мы чувствовали, что эту игру можно было выиграть

Защитник сборной Украины недоволен результатом матча с Чехией.
Сегодня, 01:04
Украина - Чехия / Getty Images
Украина - Чехия / Getty Images

Защитник сборной Украины Максим Таловеров прокомментировал итоги матча против Чехии.

Напомним, накануне "сине-желтые" разошлись миром с Чехией в Лиге наций.

Таловеров заявил, что команда расстроена результатом, так как они приложили все силы и чувствовали, что могут победить.

"Против чехов всегда тяжело играть, это физически очень сильная команда. Но считаю, что сегодня мы отдали все силы. В раздевалке сейчас все расстроены, потому что мы чувствовали, что эту игру можно было выиграть, имели все шансы. К сожалению, не удалось.

Я считаю, что каждый сыграл не на 100, а на 120 процентов, поэтому впечатление от игры, как все выкладывались, хорошие. Результат - ничейный, расстроены.

Считаю, что после пропущенного гола мы играли достаточно хорошо, не хочу говорить, что плохо. Мы старались делать все возможное. Как я говорил, так бывает, это - футбол. Они хорошо нас перекрывали, но во втором тайме мы немного перестроились и, думаю, отыграли намного лучше. Не могу сказать, что после пропущенного гола мы играли плохо", - рассказал Таловеров в эфире MEGOGO.

Видеообзор матча Украина - Чехия уже доступен на нашем сайте.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Максим Таловеров

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