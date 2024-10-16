"Включите ретро-матчи": бывший форвард сборной Украины дал совет Реброву

Национальная сборная Украины завершила октябрьский сбор. "Сине-желтые" минимально обыграли Грузию (1:0) и сыграли в ничью с Чехией (1:1). После матчей Ребров озвучил задание команды на завершающий отрезок турнира:

Бывший форвард национальной команды Андрей Воробей дал совет наставнику сборной:

"Включите ретро-матчи и посмотрите, как в свое время, когда забивали Шевченко, Ребров и тому подобное, все радовались. Конечно, радовались! Я о том, что нужно проявлять эмоции. Вот в матче с чехами, когда Забарный пошел в этот яркий подкат, очень приятно было наблюдать. На каждом клочке поля такая игра должна быть! Таких, как Калюжный и Забарный, нужно еще 3-4 игрока на поле и будет результат", - сказал Андрей Sport.ua.

Напомним, сейчас Украина занимает четвертое место в своем квартете.

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