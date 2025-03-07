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Футбол

Бущан пропустил от Роналду, но команда украинца избежала поражения

Ан-Наср и Аль-Шабаб не определили победителя в матче саудовской лиги.
Вчера, 23:40
Роналду забил Бущану / AlNassr FC
Роналду забил Бущану / AlNassr FC

В пятницу, 7 марта, Ан-Наср принимал Аль-Шабаб в матче 24-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

Команда Фатиха Терима, ворота которой в этом поединке защищал украинский голкипер Георгий Бущан, сумела уйти от поражения в противостоянии, завершив игру вничью 2:2.

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Соперники выдали результативную концовку первого тайма, трижды поразив ворота друг друга. Аль-Шабаб открыл счет на 44-й минуте усилиями Абдерразака Хамдаллы, который реализовал пенальти, но в компенсированное время Аймана Яхья выровнял положение.

А спустя несколько минут Криштиану Роналду обеспечил своей команде минимальное преимущество перед второй половиной встречи, выведя вперед уже Ан-Наср. Португалец после паса из глубины получил мяч справа в штрафной и с острого угла мощно пробил под перекладину над украинским голкипером.

Источник: Getty Images

В начале второго тайма хозяева поля остались в меньшинстве, а на 67-й минуте Мохаммед Аль-Швирех принес Аль-Шабабу ничью.

Ан-Наср с 48 очками на данный момент занимает четвертое место в турнирной таблице саудовской лиги. Аль-Шабаб имеет на восемь баллов меньше и идет шестым.

Аль-Наср - Аль-Шабаб 2:2

Голы: Яхья, 45+2, Роналду, 45+7 - Хамдалла, 44 (пен.), Аль-Швирех, 67

Удаление: Аль-Фатиль, 52

Напомним, что вратарь Аль-Шабаба Георгий Бущан попал в резервный список игроков сборной Украины на матчи плей-офф Лиги наций против Бельгии.

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