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Футбол

Экс-тренер Шахтера трудоустроился на Ближнем Востоке

Специалист перебрался в Эмираты из Саудовской Аравии.
Сегодня, 15:06       Автор: Антон Федорцив
Луиш Каштру / Getty Images
Луиш Каштру / Getty Images

Португалец Луиш Каштру нашел новую команду. Он будет тренировать дубайский Аль-Васл, сообщает официальный сайт клуба.

Наставник донецкого Шахтера в 2019-2021 гг. оставался без работы с осени. Тогда он покинул аравийский Аль-Наср. Ранее тренер также работал в чемпионате Катара.

Аль-Васл в прошлом сезоне финишировал на 4-й строчке Лиги ОАЭ. Тренировал эмиратский гранд серб Милош Милоевич. В предыдущей кампании он привел "гепардов" к чемпионскому дублю.

Тем временем львовский Рух отрапортовал об отставке Виталия Пономарева.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Луиш Каштру Аль-Васл

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