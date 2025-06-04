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Футбол

Фанаты бразильского клуба захватили штаб-квартиру, протестуя против руководства

Болельщики Коринтианс устроили "акт сопротивления".
Вчера, 18:19       Автор: Андрей Безуглый
Коринтианс / Getty Images
Коринтианс / Getty Images

Фанаты Коринтианса устроили настоящий рейдерский захват, протестую против клубного руководства, сообщает Globo.

Болельщики ворвались в штаб-квартиру клуба, захватив ее, а на ворота навесили огромную цепь. В "акции" брали участие сразу несколько фанатских группировок.

Они назвали это актом сопротивления против руководства клуба, которое уже более десятилетия убивает команду. Также они выдвинули свои требования.

Среди которых стоит выделить предоставление фанатам права голоса, ответственность за долги и изменение клубного устава.

"Коринтианс годами истекает кровью из-за некомпетентного, непрофессионального, небрежного и элитарного руководства, которое отвернулось от тех, кто поддерживал этот клуб более 114 лет: НАРОДА!

У Коринтианс нет владельца, и мы сделаем его сутью народа, ценностью народа!" – говорится в заявлении фанатов.

В результате переговоров между представителями фанатов и с и.о президента клуба Осмаром Стабиле удалось добиться мирного решения. Функционер пообещал, что требования болельщиков будут приняты к рассмотрению. К вечеру все протестующие разошлись по домам.

Ранее также определился победитель Лиги чемпионов КОНКАКАФ.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: коринтианс

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