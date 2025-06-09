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Футбол

Новый клуб Индзаги из Саудовской Аравии нацелился на лучшего бомбардира Серии А

Аль-Хиляль переключился на итальянского форварда после отказа Виктора Осимхена.
Сегодня, 16:35       Автор: Игорь Мищук
Матео Ретеги / Getty Images
Матео Ретеги / Getty Images

Саудовский Аль-Хиляль, который недавно возглавил экс-тренер миланского Интера Симоне Индзаги, нашел новый вариант усиления атаки.

Как сообщает журналист Николо Скира, ближневосточный клуб заинтересован в подписании действующего лучшего бомбардира итальянской Серии А Матео Ретеги, представляющего Аталанту.

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Отмечается, что Аль-Хиляль переключил свое внимание на 26-летнего форварда сборной Италии после отказа нападающего Наполи Виктора Осимхена, выступавшего в прошлом сезоне в аренде в Галатасарае.

Ретеги по итогам сезона-2024/25 с 25 голами стал лучшим бомбардиром Серии А. Всего в минувшей кампании он провел за Аталанту во всех турнирах 49 матчей, отличившись 28 забитыми мячами и девятью результативными передачами.

Ранее сообщалось, что в услугах Ретеги также заинтересованы итальянские гранды.

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