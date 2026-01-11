iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Аль-Хиляль подписал центрбека из чемпионата Италии

Ветеран уехал за длинным риалом.
Сегодня, 20:56       Автор: Антон Федорцив
Пабло Мари / Getty Images
Пабло Мари / Getty Images

Итальянская Фиорентина отпустила защитника Пабло Мари. Испанец присоединился к аравийскому Аль-Хилялю, сообщает официальный сайт клуба.

Центрбек заключил контракт до конца сезона с опцией продления еще на год. "Фиалки" получили за Мари ориентировочно 2 млн евро. В прошлом году Фиорентина приобрела его всего за 1,8 млн.

В нынешнем сезоне Мари сыграл 9 поединков во всех турнирах. Ранее он защищал цвета итальянских Монцы и Удинезе, лондонского Арсенала, бразильского Фламенго и ряда других команд.

Кстати, скандальный нападающий Марио Балотелли присоединился к Аль-Иттифаку из чемпионата ОАЭ.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: фиорентина Аль-Хиляль Пабло Мари

Статьи по теме

Фиорентина не удержала победу над Миланом Фиорентина не удержала победу над Миланом
Фиорентина подписала второго экс-легионера Шахтера Фиорентина подписала второго экс-легионера Шахтера
Дважды победитель Лиги наций получил вариант возвращения в АПЛ Дважды победитель Лиги наций получил вариант возвращения в АПЛ
Тренер Динамо озвучил причины поражения от Фиорентины Тренер Динамо озвучил причины поражения от Фиорентины

Видео

НХЛ: Бостон разгромил Рейнджерс, Лос-Анджелес вырвал победу у Эдмонтона
НХЛ: Бостон разгромил Рейнджерс, Лос-Анджелес вырвал победу у Эдмонтона

Популярное на сайте

Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" в марте сыграют в плей-офф квалификации ЧМ-2026
просмотров
Биатлон-2025/2026: Норвегия одержала победу в мужской эстафете, Эльвира Эберг выиграла пасьют в Оберхофе
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женской гонки преследования в Оберхофе
просмотров
Футбол сегодня: Арсенал и МЮ сыграют в Кубке Англии, Эль-Классико в Суперкубке Испании
просмотров
ТОП-20 лучших игроков 2025 года по CS по версии HLTV: molodoy⁠ - последний перед ТОП-5
просмотров

Последние новости

Украина21:46
Реал с Ленем дожал Андорру Пустового
Другие страны20:56
Аль-Хиляль подписал центрбека из чемпионата Италии
Европа20:27
МЮ уступил Брайтону в Кубке Англии
Бокс20:05
"Я его пойму": Отец Фьюри усомнился в возможности устроить бой с Джошуа
Баскетбол19:58
Чемпион мира-1996 назвал главный вызов для новичка Ред Булл
Европа19:29
Нападающий Тоттенхэма получил предложение с родины
Бокс19:24
Менеджер Фьюри объяснил, почему тот не будет драться с Кабайелом
Европа18:49
Манчестер Сити нашел нового защитника в Португалии
Украина18:44
Полесье объявило о продлении контракта с основным голкипером
Украина18:25
Суперлига: Ровно одолел Мавп, Днепр обыграл Говерлу, Соколы победили Киев-Баскет
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK