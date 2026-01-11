Аль-Хиляль подписал центрбека из чемпионата Италии

Итальянская Фиорентина отпустила защитника Пабло Мари. Испанец присоединился к аравийскому Аль-Хилялю, сообщает официальный сайт клуба.

Центрбек заключил контракт до конца сезона с опцией продления еще на год. "Фиалки" получили за Мари ориентировочно 2 млн евро. В прошлом году Фиорентина приобрела его всего за 1,8 млн.

В нынешнем сезоне Мари сыграл 9 поединков во всех турнирах. Ранее он защищал цвета итальянских Монцы и Удинезе, лондонского Арсенала, бразильского Фламенго и ряда других команд.

Кстати, скандальный нападающий Марио Балотелли присоединился к Аль-Иттифаку из чемпионата ОАЭ.

