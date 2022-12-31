Успокаивающее средство: Карикатурист высмеял Роналду из-за перехода в клуб из Саудовской Аравии

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду официально перебрался в Ан-Наср из Саудовской Аравии.

37-летний форвард не смог найти себе клуб в Европе, который бы удовлетворял его потребности. Роналду будет теперь играть за клуб, который стремиться стать лучшим в стране.

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Известный карикатурист Омар Момани отреагировал на переход португальца в клуб из Саудовской Аравии.

Художник изобразил Криштиану, от которого отвернулась Европа. Однако на помощь легендарному футболисту появился Ан-Наср, который знает, как успокоить Роналду.

Напомним, стороны подписали контракт до лета 2025 года. Португалец будет выступать под седьмым номером.

Ранее сообщалось, что Роналду прокомментировал свой переход в Ан-Наср.