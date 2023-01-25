Кулач перебрался в чемпионат Азербайджана
Украинский футболист заключил краткосрочное соглашение с клубом.
Украинский нападающий Владислав Кулач покинул киевское Динамо, разорвав контракт по согласию сторон.
29-летний футболист уже нашел новый клуб, заключив соглашение с представителем Азербайджана - Зиря.
Стороны подписали контракт до лета 2024 года.
В турнирной таблице чемпионата Азербайджана Зиря идет на четвертом месте после 18 туров.
Напомним, в составе Динамо Кулач провел семь матчей в чемпионате Украины, в которых забил один гол. Ранее он также выступал за Ворсклу, Мариуполь, Сталь, Зарю, Металлург, Гонвед и Эскишехирспор.
Ранее сообщалось, что Динамо оконфузилось в первом спарринге на тренировочном сборе.