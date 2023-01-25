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Кулач перебрался в чемпионат Азербайджана

Украинский футболист заключил краткосрочное соглашение с клубом.
Сегодня, 11:16
Владислав Кулач / ФК Динамо Киев
Владислав Кулач / ФК Динамо Киев

Украинский нападающий Владислав Кулач покинул киевское Динамо, разорвав контракт по согласию сторон.

29-летний футболист уже нашел новый клуб, заключив соглашение с представителем Азербайджана - Зиря.

Стороны подписали контракт до лета 2024 года.

В турнирной таблице чемпионата Азербайджана Зиря идет на четвертом месте после 18 туров.

Напомним, в составе Динамо Кулач провел семь матчей в чемпионате Украины, в которых забил один гол. Ранее он также выступал за Ворсклу, Мариуполь, Сталь, Зарю, Металлург, Гонвед и Эскишехирспор. 

Ранее сообщалось, что Динамо оконфузилось в первом спарринге на тренировочном сборе.

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