Кулач перебрался в чемпионат Азербайджана

Украинский нападающий Владислав Кулач покинул киевское Динамо, разорвав контракт по согласию сторон.

29-летний футболист уже нашел новый клуб, заключив соглашение с представителем Азербайджана - Зиря.

Стороны подписали контракт до лета 2024 года.

В турнирной таблице чемпионата Азербайджана Зиря идет на четвертом месте после 18 туров.

Напомним, в составе Динамо Кулач провел семь матчей в чемпионате Украины, в которых забил один гол. Ранее он также выступал за Ворсклу, Мариуполь, Сталь, Зарю, Металлург, Гонвед и Эскишехирспор.

Ранее сообщалось, что Динамо оконфузилось в первом спарринге на тренировочном сборе.