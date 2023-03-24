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Сборная Бразилии получила нового капитана

Пока Тьяго Силва залечивает травму, "селесао" будут играть под предводительством другого статусного футболиста.
Сегодня, 20:32
Каземиро / Getty Images
Каземиро / Getty Images

В ночь на воскресенье, 26 марта, сборная Бразилии проведет товарищеский матч против сборной Марокко.

Для "пентекампеонов" это будет первая игра после чемпионата мира в Катаре, где они вылетели от Хорватии на стадии четвертьфинала.

На данный момент капитан сборной Тьяго Силва восстанавливается от травмы, а потому он не сможет вывести команду на эту игру. В связи с этим исполняющий обязанности главного тренера Рамон Менезес назначил нового капитана - им стал Каземиро.

"Есть несколько вариантов, что думать на этот счет", - цитирует Каземиро официальный сайт Манчестер Юнайтед.

"На чемпионате мира в качестве капитана у нас был Тьяго Силва, но, со своей стороны, я чувствую себя готовым. Я подготовился к этому и благодарен за доверие. Если капитаном станет кто-то другой, нет проблем. Я знаю, что я один из лидеров, и у меня есть полная свобода говорить перед группой как капитан".

Ранее вратарь сборной Бразилии Эдерсон высказал свое мнение относительно потенциального назначения Карло Анчелотти на пост тренера "селесао".

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: каземиро сборная Бразилии Тьяго Силва

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