"Чистое везение": Агуэро раскритиковал Роналду, вновь сравнив его с Месси

Легенда Манчестер Сити Серхио Агуэро заявил, что Лионель Месси является лучшим бомбардиром, чем Криштиану Роналду, сообщает Mirror.

Недавно Месси побил рекорд Роналду по количеству голов в европейском футболе, забив свой 702-й гол в матче Ницца - ПСЖ (0:2). В результате возобновились извечные споры о том, какой игрок лучше, и Агуэро вмешался в этот спор во время стрима на Twitch.

Наблюдая за подборкой лучших голов Роналду и Месси, Агуэро поддержал своего кума, заявив, что Роналду забивает только со штрафного и на чистом везении.

"Посмотрите, откуда он забивает", — сказал Серхио. "Да ладно. Все голы со штрафных и на чистом везении. Все мячи Месси летят по углам. Что делает Роналду? (В его голах) виноват вратарь. Я думаю, что у Рауля голы лучше, (Карим) Бензема, я думаю, у него есть голы получше".

"Сколько голов со штрафных было показано? Из ТОП-20 голов Роналду 15 были штрафными. В 15 из 20 лучших голов Месси Лео обыгрывал пятерых игроков".

Агуэро также заявил, что Роналду "не может сравниться с Месси", и заявил, что его гол с 40 метров в матче Лиги чемпионов против Порту в 2009 году, который в том же году получил премию Пушкаша, был вызван "ошибкой вратаря".