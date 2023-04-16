Украинский арбитр отработал на матче МЛС

Минувшей ночью в американской МЛС состоялся матч 8-го тура между Далласом и Реалом Солт-Лейк. Победу праздновали хозяева поля со счетом 2:1.

Эта игра примечательна тем, что ее главным арбитром был украинец Сергей Бойко.

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Он был единственным представителем Украины в судейской бригаде данного поединка. Его помощниками были судьи из США и Канады.

За весь матч он зафиксировал 22 фола (6 у Далласа, 16 у Реала), а также выписал пять желтых карточек (три у Далласа, две у Реала).

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Напомним, что с недавних пор в МЛС в составе Интер Майами выступает экс-защитник донецкого Шахтера Сергей Кривцов. К сожалению, после стартовых двух побед его команда потерпела пять поражений подряд и теперь занимает 13-е место Восточной конференции.