Будущее дарование мадридского Реала установило рекорд Копа Либертадорес
Эндрик вписал свое имя в историю главного клубного турнира Южной Америки.
Юный форвард Палмейраса Эндрик накануне установил рекорд Копа Либертадорес.
Как соообщает Bleacher Report, вчера бразилец в возрасте 16 лет, 10 месяцев и 8 дней стал самым молодым голеадором в истории турнира.
Нападающий отметился в ворота Барселоны Гуаякиль в матче, где его клуб победил со счетом 4:2.
Таким образом, игрок обогнал Давида Мартинеза, который установил свое достижение всего месяц назад в возрасте 17 лет, 2 месяцев и 28 дней.
Стоит сказать, что в будущем Эндрику, возможно, предстоит не раз отметиться в ворота Барселоны, но уже той, что играет в чемпионате Испании, ведь он станет игроком Реала.