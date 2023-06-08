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Будущее дарование мадридского Реала установило рекорд Копа Либертадорес

Эндрик вписал свое имя в историю главного клубного турнира Южной Америки.
Сегодня, 14:20
Эндрик / Getty Images
Эндрик / Getty Images

Юный форвард Палмейраса Эндрик накануне установил рекорд Копа Либертадорес.

Как соообщает Bleacher Report, вчера бразилец в возрасте 16 лет, 10 месяцев и 8 дней стал самым молодым голеадором в истории турнира.

Нападающий отметился в ворота Барселоны Гуаякиль в матче, где его клуб победил со счетом 4:2.

Таким образом, игрок обогнал Давида Мартинеза, который установил свое достижение всего месяц назад в возрасте 17 лет, 2 месяцев и 28 дней.

Стоит сказать, что в будущем Эндрику, возможно, предстоит не раз отметиться в ворота Барселоны, но уже той, что играет в чемпионате Испании, ведь он станет игроком Реала.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Эндрик

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