Неймара могут оштрафовать за строительство особняка в Бразилии
Неймар может получить солидный штраф в 1 млн долларов за несанционированное строительство особняка в Бразилии, пишет France24.
Мэрия Рио-де-Жанейро сообщила, что игрок ПСЖ построил особняк неподалеку от города без разрешения природоохранных органов.
Во время проверки бразильские влатси обнаружили многочисленные экологические нарушения. Несанкционированный забор воды из реки, перемещение земли и скал, использование пляжного песка без разрешения и многое другое.
"Следующим шагом будет оценка выявленных нарушений и назначение штрафа, который, по оценкам и с учетом нанесенного экологического ущерба, составит не менее 5 миллионов реалов (около 1 млн долларов", – заявили в мэрии.
Напомним, ранее из-за Неймара ФИА вынуждена будет пересмотреть правила безопасности Гран-при.