Неймара могут оштрафовать за строительство особняка в Бразилии

Неймар может получить солидный штраф в 1 млн долларов за несанционированное строительство особняка в Бразилии, пишет France24.

Мэрия Рио-де-Жанейро сообщила, что игрок ПСЖ построил особняк неподалеку от города без разрешения природоохранных органов.

Во время проверки бразильские влатси обнаружили многочисленные экологические нарушения. Несанкционированный забор воды из реки, перемещение земли и скал, использование пляжного песка без разрешения и многое другое.

"Следующим шагом будет оценка выявленных нарушений и назначение штрафа, который, по оценкам и с учетом нанесенного экологического ущерба, составит не менее 5 миллионов реалов (около 1 млн долларов", – заявили в мэрии.

Напомним, ранее из-за Неймара ФИА вынуждена будет пересмотреть правила безопасности Гран-при.