Альба может присоединится к Интер Майами в ближайшее время
Игрок присоединится к Месси и Бускетсу.
Жорди Альба станет игроком Интер Майами уже в ближайшие дни, утверждает Miami Herald.
По информации издания, защитник должен подписать контракт с американским клубом уже в пятницу. Альба присоединится к клубу в качестве свободного агента.
Интересно, что в США Жорди будет получать существенно меньше, чем получал в Барселоне.
34-летний игрок не будет входить в число игроков, выплаты которым частично не учитываются лимитом расходов. А это означает, что Альба будет получать не более 2 млн долларов.
В Барселоне Жорди заработал около 24 млн долларов за весь сезон.
Ранее сообщалось, что Анатолий Трубин согласовал личный контракт с Интером.