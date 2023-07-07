Альба может присоединится к Интер Майами в ближайшее время

Игрок присоединится к Месси и Бускетсу.

Жорди Альба станет игроком Интер Майами уже в ближайшие дни, утверждает Miami Herald.

По информации издания, защитник должен подписать контракт с американским клубом уже в пятницу. Альба присоединится к клубу в качестве свободного агента.

Интересно, что в США Жорди будет получать существенно меньше, чем получал в Барселоне.

34-летний игрок не будет входить в число игроков, выплаты которым частично не учитываются лимитом расходов. А это означает, что Альба будет получать не более 2 млн долларов.

В Барселоне Жорди заработал около 24 млн долларов за весь сезон.

Ранее сообщалось, что Анатолий Трубин согласовал личный контракт с Интером.