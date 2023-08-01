Мане официально стал одноклубником Роналду

Вингер перебрался из Баварии в Саудовскую Аравию, подписав контракт с Ан-Насром.

Сенегальский вингер Садио Мане, еще недавно блиставший в Ливерпуле, сменил мюнхенскую Баварию на Ан-Наср из Саудовской Аравии.

О подписании 31-летнего футболиста официально объявила пресс-служба саудовского клуба.

Детали сделки не разглашаются, но ранее сообщалось, что контракт игрока будет рассчитан до лета 2026 года, а заработная плата составит 40 миллионов евро в год. Бавария должна получить за своего вингера около 30 миллионов евро.

В Ан-Насре сенегалец присоединился к Криштиану Роналду, Марцело Брозовичу, Секо Фофана и Алексу Теллесу.

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Напомним, что Мане перешел в Баварию из Ливерпуля летом прошлого года. В составе мюнхенской команды вингер провел за сезон во всех турнирах 38 матчей, отличившись 12 голами и шестью результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду отличился голом в матче арабской Лиги чемпионов.

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