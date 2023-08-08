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Криштиану и Хабиб могут стать послами турнира, организуемого российским университетом в ОАЭ

На россии думают, что им удастся убедить Роналду вляпаться в их авантюру.
Вчера, 22:45
Криштиану Роналду / Getty Images
Криштиану Роналду / Getty Images

Во вторник, 8 августа, российсский экономический университет на своем сайте объявил о том, что он открывает свой филиал в ОАЭ.

И в связи с этим университет проведет там футбольный турнир среди студенческих команд стран Африки, Ближнего Востока и россии.

По мнению ректора данного заведения, турнир станет хорошим продолжением сотрудничества этих стран.

А для того, чтобы в мире хоть кто-то заговорил об этом "событии", планируется пригласить "магистранта РЭУ, чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова и звезду футбола мирового уровня Криштиану Роналду".

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В ближайшее время университет планирует начать переговоры со знаменитыми спортсменами об их привлечении к турниру.

Представители спортсменов никак не отреагировали на данное заявление. Вполне возможно, что они и не в курсе данных планов университета страны-терористки.

А пока оккупанты мечтают о том, что Криштиану Роналду будет рекламировать их "турнир", стриминговая платформа DAZN начала переговоры о том, чтобы транслировать матчи Саудовской профессиональной лиги в Европе.

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