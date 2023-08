Чемпион НБА перед матчем своей команды против Интера Месси забил гол и отпраздновал в стиле Роналду

Минувшей ночью в США прошел финал Кубка лиг, в котором сошлись Нэшвилл и Интер Майами Сергея Кривцова.

Коллектив украинца победил в серии послематчевых пенальти, завоевав свой первый трофей.

Это произошло не без помощи главной звезды Интера Лионеля Месси, который забил единственный гол своей команды в основное время и реализовал первый пенальти в послематчевой серии.

А перед поединком отличился совладелец Нэшвила и по совместительству чемпион НБА 2021 года в составе Милуоки Яннис Адетокумбо.

Сначала Грик Фрик, выходя из самолета со своим братом Костасом (тоже совладелец Нэшвила), заявил, что это будет первый раз, когда он будет болеть против Месси.

Giannis Antetokounmpo: “It’s gonna be a first time I’m rooting against Messi.” 😂pic.twitter.com/gfHJjZVihz — All About Argentina 🛎🇦🇷 (@AlbicelesteTalk) August 20, 2023

Затем 28-летний бигмен Бакс вышел на поле домашней арены Нэшвила, забил пенальти, после чего решил пробить с дальней дистанции по пустым воротам.

Мяч, конечно же, залетел в сетку. Свое дальнее попадание Яннис решил отпраздновать в стиле... Криштиану Роналду, главного соперника Лионеля Месси в карьере.

Nashville SC owner Giannis Antetokounmpo in the house to watch his team face Lionel Messi’s Inter Miami CF.



Giannis even scored a goal 😂🔥



(via @MLS)pic.twitter.com/pyDZ2IiWko — ClutchPoints (@ClutchPoints) August 20, 2023

Giannis Antetokounmpo scores and does Cristiano Ronaldo’s ‘SIU’ celebration as fans go wild 😤



Giannis’ Nashville SC is taking on Lionel Messi’s Inter Miami CF 👀pic.twitter.com/W8EcJRmP3h — ClutchPoints (@ClutchPoints) August 20, 2023

Уже после матча, когда его команда упустила трофей, баскетболист написал в своих социальных сетях: "Не получили результат, на который мы рассчитывали, но какая же была отличная атмосфера. Нэшвилл, мы вернемся сильнее и лучше, чем когда-либо".

Didn’t get the results we wanted but what a great atmosphere, @NashvilleSC we will be back stronger and better than ever⚽️🙏🏽😃 pic.twitter.com/02gGxwAEdf — Giannis Antetokounmpo (@Giannis_An34) August 20, 2023

Напомним, что Яннис Адетокумбо будет вынужден пропустить предстоящий чемпионат мира-2023 из-за проблем с коленом, которые у него появились по ходу плей-офф в серии против Майами.

