Дубль Роналду помог Ан-Насру одолеть Аль-Ахли в матче с семью голами

В рамках седьмого тура чемпионата Саудовской Аравии Ан-Наср переиграл Аль-Ахли.

Поединок закончился яркой победой хозяев, а главным героем стал Криштиану Роналду, который оформил дубль.

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Таким образом, победная серия Ан-Насра увеличилась до семи игр во всех турнирах.

Аль-Наср - Аль-Ахли 4:3

Голы: Роналду, 4, 52, Талиска, 17, 45 - Кессиэ, 30, Марез, 50 (пен.), Аль-Брейкан, 87

В турнирной таблице Саудовской Аравии Ан-Наср занимает пятое место с 15 очками, отставая от лидирующего Аль-Иттихада Карима Бензема на 3 балла.

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