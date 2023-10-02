Дембеле - о переходе в Аль-Иттифак: Профессионалы всегда стремятся зарабатывать больше

Мусса Дембеле честно признался, что переход в Саудовскую Аравию, чтобы заработать денег.

Напомним, этим летом у француза истек контракт с Лионом, и он перешел в саудовский Аль-Иттифак свободным агентом.

Многие раскритиковали 27-летнего француза за раннее завершение европейской карьеры. Однако Дембеле и не скрывает, что переходил ради денег и считает это нормальным явлением.

"Люди вправе думать и говорить что угодно. Они всегда критикуют, не зная предмета. Те, кто критикуют, сами мечтали бы оказаться в такой ситуации.

Профессионалы в любой сфере всегда стремятся зарабатывать больше. Это часть развития человека как профессионала – зарабатывать больше и процветать.

Всегда найдутся те, кто будет учить жизни. Даже вы, журналисты, меняете место работы, например, переходите из Canal+ в beIN Sports, чтобы получать больше денег.

С футболистами такая же история. Чем больше я заработаю, тем больше отдам. Мои родители живут в Мали, в деревне, где я планирую многое улучшить и обновить, чтобы сделать жизнь людей более приятной", – цитирует форварда Footmercato.

Ранее также сообщалось, что Барселона готова расстаться со своим воспитанником.

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