Вратарь сборной Аргентины установил новый национальный рекорд

Последний раз Эмилиано Мартинес пропускал в матче своей сборной еще в финале ЧМ-2022.

Минувшей ночью состоялся матч третьего тура отбора ЧМ-2026 в Южной Америке, где сошлись Аргентина и Парагвай.

Благодаря единственному голу Николаса Отменди на третьей минуте "альбиселесте" одержали минимальную победу.

Как сообщает Football on TNT Sports, в этой игре был установлен новый национальный рекорд Аргентины. Дело в том, что голкипер аргентинской сборной Эмилиано Мартинес не пропускает гол уже на протяжении 622 минут.

Примечательно, что аргентинцы претендуют на то, чтобы пройти весь 2023 год без пропущенных голов, так как последний такой состоялся в финале чемпионата мира-2022 против Франции (10 месяцев назад).

На данный момент Аргентина единолично возглавляет таблицу отбора ЧМ-2026 в Южной Америке, имея девять очков после трех туров. В следующем матче аргентинцы сыграют против Перу, 18 октября.

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