Попадание в голову: Один из фанатов швырнул в Неймара пачкой с поп-корном

Бразильцу не стали давать выяснять отношение с болельщиком.

В рамках квалификации чемпионата мира-2026 сборная Бразилии на своем поле сыграла вничью с национальной командой Венесуэлы (1:1).

После поединка недовольные болельщики хозяев стали бросать предметы на поле.

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Один из фанатов швырнул в голову 31-летнему капитану "селесао" Неймару пачку с поп-корном, когда тот направлялся в подтрибунное помещение.

Футболист сразу пытался выяснить отношения с болельщиком, но представили сборной увели его.

EITA! O QUE FOI ISSO? JOGARAM PIPOCA NO NEYMAR E ELE FICOU REVOLTADO! MANDOU O TORCEDOR PRA AQUELE LUGAR! ⚠️🚨 Alerta de clima muito tenso na Arena Pantanal! Pqp! O que aconteceu? O camisa 10 ficou muito bravo! 🤬🤬🤬 pic.twitter.com/49XtPfHZG5 — TNT Sports BR (@TNTSportsBR) October 13, 2023

Напомним, Неймар и его девушка сообщили о рождении первенца.

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