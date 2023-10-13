iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Попадание в голову: Один из фанатов швырнул в Неймара пачкой с поп-корном

Бразильцу не стали давать выяснять отношение с болельщиком.
Сегодня, 14:32
Неймар / Getty Images
Неймар / Getty Images

В рамках квалификации чемпионата мира-2026 сборная Бразилии на своем поле сыграла вничью с национальной командой Венесуэлы (1:1).

После поединка недовольные болельщики хозяев стали бросать предметы на поле.

Читай также: Дешевая провокация: Мудрик гневно ответил на насмешку фаната Арсенала

Один из фанатов швырнул в голову 31-летнему капитану "селесао" Неймару пачку с поп-корном, когда тот направлялся в подтрибунное помещение.

Футболист сразу пытался выяснить отношения с болельщиком, но представили сборной увели его.

Напомним, Неймар и его девушка сообщили о рождении первенца.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: неймар

Статьи по теме

Неймар и его девушка сообщили о рождении первенца Неймар и его девушка сообщили о рождении первенца
Неймар забил первый гол за Аль-Хиляль Неймар забил первый гол за Аль-Хиляль
Неймар шокирован качеством газона, на котором Аль-Хиляль сыграет в азиатской Лиге чемпионов Неймар шокирован качеством газона, на котором Аль-Хиляль сыграет в азиатской Лиге чемпионов
Неймар опроверг слухи о конфликте с главным тренером Аль-Хиляля Неймар опроверг слухи о конфликте с главным тренером Аль-Хиляля
Помочь журналистам

Видео

Подопечный Де Дзерби, воспитанник Челси и звезды из Бразилии: ТОП-10 самых перспективных футболистов мира
Подопечный Де Дзерби, воспитанник Челси и звезды из Бразилии: ТОП-10 самых перспективных футболистов мира

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина опустилась, Костюк, Цуренко, Байндль, Ястремская и Завацкая поднялись
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Победы Шахтера и Зари позволила Украине обойти Израиль
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович первая ракетка мира, Сачко - лучший из Украины
просмотров

Последние новости

Украина14:55
Кубок Украины-2023/24: онлайн-трансляция жеребьевки 1/4 финала
Украина14:45
Шахтер подтвердил "исчезновение" игрока U-19
Формула 114:38
Юристы Массы продлили дедлайн для ФИА и Ф1 по расследованию событий сезона-2008
Другие страны14:32
Попадание в голову: Один из фанатов швырнул в Неймара пачкой с поп-корном
Евро-202414:16
Дети воинов "Трибуны героев" и дети-переселенцы выведут игроков Украины на матч против Северной Македонии
Евро-202414:10
Украина - Северная Македония: где смотреть матч отбора на Евро-2024
Украина13:59
Энди Руис оценил скандальный удар Дюбуа в поединке против Усика
НБА13:43
НБА оштрафовала Брукса за удар соперника в пах
Бокс13:39
Отец Фьюри: Недавно новичок раскатал Усика
Украина13:15
"Называйте нас Бандерами": футболисты Кривбасса представили патриотическую песню
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK