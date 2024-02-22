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Луис Суарес назвал задачи Интер Майами на сезон

Уругваец хочет достичь успеха в США.
Сегодня, 10:04
Луис Суарес / Getty Images
Луис Суарес / Getty Images

Нападающий Интер Майами Луис Суарес поделился впечатлениями о дебюте за команду.

По словам футболиста, он настроен выиграть титул с новым для себя клубом.

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"Нет лучших амбиции и желания, чем прийти в команду, которая выиграла свой первый титул только в прошлом году, и попытаться выиграть MLS.

Это желание, вызов, который и я, и вся команда должны быть в состоянии выполнить. Выиграть этот титул на уровне клуба, что будет очень важно в MLS", - приводит слова Суареса пресс-служба клуба.

Отметим, что в прошлом году Интер Майами стал обладателем Кубка лиг.

Ранее сообщалось, что в первом туре МЛС флоридская команда обыграла Реал Солт-Лейк.

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