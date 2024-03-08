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Месси и Суарес спасли Интер Майами от поражения в дебютном матче Кубка чемпионов КОНКАКАФ

Аргентинец забил, а уругваец записал на свой счет ассист и гол.
Сегодня, 09:59
Нэшвилл и Интер Майами сыграли вничью / Getty Images
Нэшвилл и Интер Майами сыграли вничью / Getty Images

В ночь на пятницу, 8 марта, Интер Майами дебютировал в Кубке чемпионов КОНКАКАФ, куда квалифицировался благодаря победе в Кубке лиг в 2023 году.

В своем первом в истории матче в этом турнире флоридская команда в 1/8 финала встречалась на выезде с Нэшвиллом.

Хозяева поля вышли вперед уже на четвертой минуте благодаря голу Джейкоба Шаффелбурга, а сразу после перерыва канадский нападающий удвоил преимущество, оформив дубль.

Тем не менее Интер Майами быстро отквитал один мяч усилиями Лионеля Месси, который точно пробил из-за пределов штрафной после передачи от Луиса Суареса. В компенсированное к поединку время уругвайский форвард вырвал для своей команды ничью, замкнув головой навес от Серхио Бускетса.

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Украинский защитник Интер Майами Сергей Кривцов вышел на игру в стартовом составе и провел на поле весь матч.

Кубок чемпионов КОНКАКАФ. 1/8 финала. 1-й матч

Нэшвилл - Интер Майами 2:2

Голы: Шаффелбург, 4, 46 - Месси, 52, Суарес, 90+5

Ответный матч в этом противостоянии состоится на поле Интер Майами 14 марта.

Ранее сообщалось, что Месси и Суарес отметили победу над Орландо Сити яркой вечеринкой.

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